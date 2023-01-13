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Италия. Кубок Италии

Гол Дибалы позволил «Роме» пробиться в 1/4 финала Кубка

13 Января 2023 • 00:57 Комментировать
Рома
1:0
Дженоа
окончен

«Рома» серьёзно отнеслась к кубковому матчу с «Дженоа» и переиграла противника по всем статьям. В середине первого тайма Тэмми Абрахам не смог пробить голкипера, запоров выход один на один. Лоренцо Пеллегрини со средней дистанции зарядил в перекладину. Сразу после перерыва отличные моменты были у Абрахама и Пауло Дибалы. Аргентинец вскоре использовал очередной шанс, ворвался в штрафную, сместился влево и метко пробил. В 1/4 финала «волки» сыграют против «Наполи» или «Кремонезе».

Протокол игры  
Рома1:0Дженоа
(1:0) Дибала Пауло64'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКумбулла МарашИбаньес РожерЗалевски Никола 75' (Челик Мехмет ( 75') Эль-Шаарави Стефан 62' (Кристанте Бриан ( 62') Бове Эдоардо  35' 62' (Спинаццола Леонардо ( 62') Матич НеманьяДзаньоло Николо  57' 86' (Тахирович Бенджамин ( 86') Пеллегрини Лоренцо 46' (Дибала Пауло ( 46') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасБелотти АндреаСольбаккен ОлаВольпато КристианШомуродов ЭлдорСвилар МилеКамара Мохамед IIIСмоллинг Крис
Мартинес ХосепБани Маттиа  83'Фольякко АлессандроДрэгушин РадуСабелли СтефаноЦиборра Леннарт  59' 64' (Morten Frendrup ( 64') Гальдамес Пабло 75' (Араму Маттиа ( 75') Бадель Милан 63' (Стротман Кевин ( 63') Стураро Стефано 64' (Кришито Доменико ( 64') Ялчын ГювенКода Массимо 75' (Пушкаш Георге ( 75')
Запасные: Шемпер АдрианИльзанкер ШтефанАгостино ДжузеппеЛипани ЛукаГудмундссон АльбертЯгелло Филип
12 января.

 

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