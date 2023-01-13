Гол Дибалы позволил «Роме» пробиться в 1/4 финала Кубка

«Рома» серьёзно отнеслась к кубковому матчу с «Дженоа» и переиграла противника по всем статьям. В середине первого тайма Тэмми Абрахам не смог пробить голкипера, запоров выход один на один. Лоренцо Пеллегрини со средней дистанции зарядил в перекладину. Сразу после перерыва отличные моменты были у Абрахама и Пауло Дибалы. Аргентинец вскоре использовал очередной шанс, ворвался в штрафную, сместился влево и метко пробил. В 1/4 финала «волки» сыграют против «Наполи» или «Кремонезе».
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло64'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кумбулла Мараш•Ибаньес Рожер•Залевски Никола75' (Челик Мехмет (75') •Эль-Шаарави Стефан62' (Кристанте Бриан (62') •Бове Эдоардо 35'62' (Спинаццола Леонардо (62') •Матич Неманья•Дзаньоло Николо 57'86' (Тахирович Бенджамин (86') •Пеллегрини Лоренцо46' (Дибала Пауло (46') •Абрахам Тэмми
Мартинес Хосеп•Бани Маттиа• 83'Фольякко Алессандро•Дрэгушин Раду•Сабелли Стефано•Циборра Леннарт 59'64' (Morten Frendrup (64') •Гальдамес Пабло75' (Араму Маттиа (75') •Бадель Милан63' (Стротман Кевин (63') •Стураро Стефано64' (Кришито Доменико (64') •Ялчын Гювен•Кода Массимо75' (Пушкаш Георге (75')
12 января.
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