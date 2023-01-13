Гол Дибалы позволил «Роме» пробиться в 1/4 финала Кубка

«Рома» серьёзно отнеслась к кубковому матчу с «Дженоа» и переиграла противника по всем статьям. В середине первого тайма Тэмми Абрахам не смог пробить голкипера, запоров выход один на один. Лоренцо Пеллегрини со средней дистанции зарядил в перекладину. Сразу после перерыва отличные моменты были у Абрахама и Пауло Дибалы. Аргентинец вскоре использовал очередной шанс, ворвался в штрафную, сместился влево и метко пробил. В 1/4 финала «волки» сыграют против «Наполи» или «Кремонезе».