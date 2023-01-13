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Италия. Кубок Италии

Моуринью: «Кубок Италии - худший в Европе»

13 Января 2023 • 09:26 Комментировать
Рома
1:0
Дженоа
окончен

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью критически высказался о формате Кубка Италии.

«Мне хотелось бы выиграть этот турнир. Я уже брал его с другим клубом, теперь хочу повторить это с «Ромой». При этом считаю, что это худший кубок в Европе. Он не отстаивает интересы маленьких клубов. Например, «Торино» победил «Милан» и следующий матч будет играть на выезде. Мне непонятна структура турнира. Почему «Торино», обыгравший чемпиона, должен играть в гостях? Где вся красота Кубка Италии», - передает слова португальца издание Football-Italia.

«Рома» пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 финала «Дженоа» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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