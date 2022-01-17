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Италия. Кубок Италии

Аллегри: «Кубок Италии имеет для «Ювентуса» огромное значение»

17 Января 2022 • 21:10 Комментировать
Ювентус
...
Сампдория
1.40 4.90 7.40
18.01 23:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал задачи клуба в текущем розыгрыше Кубка Италии. Завтра, 18 января, туринцы проведут матч 1/8 финала против «Сампдории».

«Кубок страны имеет для нас огромное значение. Мы должны проходить эту стадию. Так бывает, что на данном этапе турнир никого не интересует, но в полуфиналах и финалах каждый хочет победить. Команда должна сделать последний рывок после насыщенного графика, а потом у нас будет пять дней на подготовку к «Милану», - приводит слова Аллегри Sky Sports Italia.

Добавим, что противостояние с «Сампдорией» начнется в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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18.01  19:30 Лацио ... Удинезе 1.65 4.00 5.10
18.01  23:00 Ювентус ... Сампдория 1.40 4.90 7.40
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