Аллегри: «Кубок Италии имеет для «Ювентуса» огромное значение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал задачи клуба в текущем розыгрыше Кубка Италии. Завтра, 18 января, туринцы проведут матч 1/8 финала против «Сампдории».

«Кубок страны имеет для нас огромное значение. Мы должны проходить эту стадию. Так бывает, что на данном этапе турнир никого не интересует, но в полуфиналах и финалах каждый хочет победить. Команда должна сделать последний рывок после насыщенного графика, а потом у нас будет пять дней на подготовку к «Милану», - приводит слова Аллегри Sky Sports Italia.

Добавим, что противостояние с «Сампдорией» начнется в 21:00 по московскому времени.