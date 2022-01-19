«Ювентус» забил четыре мяча «Сампдории»

Во вторник в Кубке Италии сенсаций не наблюдалось. «Лацио» со скрипом, но прошёл в овертайме «Удинезе». «Ювентус» же более спокойно одолел проблемную «Сампдорию», забив в ворота гостей четыре мяча (4:1).
Точные удары в активе Хуана Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.
Протокол игры
|(1:0) Куадрадо Хуан25'
|(2:0) Ругани Даниэле52'
|63'Конти Андреа (2:1)
|(3:1) Дибала Пауло67'
|(4:1) Мората Альваро77'
Перин Маттиа•Де Шильо Маттиа•Данило Луис 62' (Кьеллини Джорджо ( 62') •Ругани Даниэле•Алекс Сандро • 79'Куадрадо Хуан 74' (Бентанкур Родриго ( 74') •Локателли Мануэль•Мело Артур 74' (Аке Марли ( 74') •Рабио Адриен•Кулушевски Деян 62' (Дибала Пауло ( 62') •Мората Альваро 79' (Жорже Кайо ( 79')
Фальконе Владимиро•Берешиньски Бартош•Маньяни Джанджакомо•Мурру Никола•Ринкон Томас • 85'Конти Андреа 64' (Кандрева Антонио ( 64') •Торсби Мортен 64' (Габбьядини Маноло ( 64') •Аскилдсен Кристоффер•Ауджелло Томмазо 81' (Дрэгушин Раду ( 81') •Торрегросса Эрнесто 64' (Виейра Ронни ( 64' ) • 88'Капуто Франческо 85' (Киерво Риккардо ( 85')
18 января.
п.с. какие статьи теперь напишут после радостного празднования гола Дибалой?
п.с2 когда юве последний раз забивал больше 4?
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