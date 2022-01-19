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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» забил четыре мяча «Сампдории»

19 Января 2022 • 01:00 Комментировать (1)
Ювентус
4:1
Сампдория
окончен

Во вторник в Кубке Италии сенсаций не наблюдалось. «Лацио» со скрипом, но прошёл в овертайме «Удинезе». «Ювентус» же более спокойно одолел проблемную «Сампдорию», забив в ворота гостей четыре мяча (4:1).

Точные удары в активе Хуана Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.

Протокол игры  
Ювентус 4:1Сампдория
(1:0) Куадрадо Хуан25'   
(2:0) Ругани Даниэле52'   
  63'Конти Андреа (2:1)
(3:1) Дибала Пауло67'   
(4:1) Мората Альваро77'   
Перин МаттиаДе Шильо МаттиаДанило Луис  62' (Кьеллини Джорджо (  62') Ругани ДаниэлеАлекс Сандро   79'Куадрадо Хуан  74' (Бентанкур Родриго (  74') Локателли МануэльМело Артур  74' (Аке Марли (  74') Рабио АдриенКулушевски Деян  62' (Дибала Пауло (  62') Мората Альваро  79' (Жорже Кайо (  79')
Запасные: Щесны ВойцехПинсольо КарлоПеллегрини ЛукаСоуле МатиасМиретти ФабиоМаккенни УэстонДе Винтер Кони
Фальконе ВладимироБерешиньски БартошМаньяни ДжанджакомоМурру НиколаРинкон Томас   85'Конти Андреа  64' (Кандрева Антонио (  64') Торсби Мортен  64' (Габбьядини Маноло (  64') Аскилдсен КристофферАуджелло Томмазо  81' (Дрэгушин Раду (  81') Торрегросса Эрнесто  64' (Виейра Ронни (  64'   88') Капуто Франческо  85' (Киерво Риккардо (  85')
Запасные: Феррари АлексРавалья НиколаЙепес ЖерарТримболи СимонеIvan Saio
18 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
19 Января 2022 в 01:19
Я понимаю что это была мертвая сампдория, но Юве первый раз за этот сезон играл настолько агрессивно. Опять позиционный косяк Сандро и гол нам... В остальном классный матч. Форца Юве.
п.с. какие статьи теперь напишут после радостного празднования гола Дибалой?
п.с2 когда юве последний раз забивал больше 4?
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окончен после доп. времени Лацио 1:0 Удинезе 1.58 4.10 5.70
окончен Ювентус 4:1 Сампдория 1.32 5.20 9.60
19.01  19:30 Сассуоло ... Кальяри 1.60 4.25 5.20
19.01  23:00 Интер Милан ... Эмполи 1.20 7.00 13.50
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Сегодня, 19 Января
01:00 · Италия. Кубок
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