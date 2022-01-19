«Ювентус» забил четыре мяча «Сампдории»

Во вторник в Кубке Италии сенсаций не наблюдалось. «Лацио» со скрипом, но прошёл в овертайме «Удинезе». «Ювентус» же более спокойно одолел проблемную «Сампдорию», забив в ворота гостей четыре мяча (4:1).

Точные удары в активе Хуана Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.