СПАЛ официально объявил об уходе Даниэле де Росси с должности главного тренера команды. 39-летний специалист проработал в клубе всего лишь четыре месяца.

Под руководством Даниэле де Росси СПАЛ провёл 17 официальных матчей. В них команда показала такие результаты: 3 победы, 6 ничьих, 8 поражений.

СПАЛ сейчас выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Италии – в Серии Б. Там команда располагается лишь на 18-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч СПАЛ проведёт в субботу, 18 февраля. В первой игре после увольнения Даниэле де России команда примет «Комо».