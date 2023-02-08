«Брешия» сменила тренера - клуб возглавил бывший бомбардир команды

Смена тренера в итальянской «Брешии» - команды, прославившей себя тем, что в ней выступали Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола. Вчера команда рассталась с другим «Пепом» - Пепоом Клотетом, испанский специалист поплатился за разгромное поражение от «Перуджи».

Вместо него на роль главного тренера клуба был назначен Давиде Поссанцини - бывший бомбардир «Брешии», с 2005 по 2011 год забивший за нее 58 голов. Ранее он тренировал молодежный состав клуба, а также работал в качестве ассистента небезызвестного итальянского тренера Роберто де Дзерби, ныне тренирующего английский «Брайтон».