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Чемпионат Италии. Серия Б

«Брешия» сменила тренера - клуб возглавил бывший бомбардир команды

08 Февраля 2023 • 01:15 Комментировать
Перуджа
4:0
Брешия
окончен

Смена тренера в итальянской «Брешии» - команды, прославившей себя тем, что в ней выступали Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола. Вчера команда рассталась с другим «Пепом» - Пепоом Клотетом, испанский специалист поплатился за разгромное поражение от «Перуджи».

Вместо него на роль главного тренера клуба был назначен Давиде Поссанцини - бывший бомбардир «Брешии», с 2005 по 2011 год забивший за нее 58 голов. Ранее он тренировал молодежный состав клуба, а также работал в качестве ассистента небезызвестного итальянского тренера Роберто де Дзерби, ныне тренирующего английский «Брайтон». 

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Брешия
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