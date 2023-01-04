Раньери: «В «Кальяри» меня очень хотели, даже сын Ривы написал мне»

Итальянский специалист Клаудио Раньери принял новый вызов, он стал тренером «Кальяри» и попытается вернуть клуб в Серию А. По словам Раньери, он решился на эту работу вследствие настойчивости руководства «Кальяри», которое долгое время обхаживало именитого специалиста. Ранее Раньери уже тренировал «Кальяри», в период с 1988 по 1991 год.

- В свое время «Кальяри» стал для меня трамплином наверх, мы вышли из Серии С в Серию А тогда. И потому я решил не быть эгоистом и ответить на призывы клуба. Они очень настойчиво звали меня. Даже сын Джиджи Ривы написал мне, - цитирует слова Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.