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Чемпионат Италии. Серия Б

Раньери: «В «Кальяри» меня очень хотели, даже сын Ривы написал мне»

04 Января 2023 • 04:30 Комментировать
Кальяри
...
Комо
14.01 16:00

Итальянский специалист Клаудио Раньери принял новый вызов, он стал тренером «Кальяри» и попытается вернуть клуб в Серию А. По словам Раньери, он решился на эту работу вследствие настойчивости руководства «Кальяри», которое долгое время обхаживало именитого специалиста. Ранее Раньери уже тренировал «Кальяри», в период с 1988 по 1991 год.

- В свое время «Кальяри» стал для меня трамплином наверх, мы вышли из Серии С в Серию А тогда. И потому я решил не быть эгоистом и ответить на призывы клуба. Они очень настойчиво звали меня. Даже сын Джиджи Ривы написал мне, - цитирует слова Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
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