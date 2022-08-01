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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Комо» представил Фабрегаса официально

01 Августа 2022 • 17:56 Комментировать

Известный полузащитник Сеск Фабрегас в понедельник был представлен как игрок «Комо». На пресс-конференции 35-летний испанец получил клубную футболку с номером 4. Фабрегас поставил подпись в трудовом соглашении с «Комо», рассчитанном на два ближайших сезона.

Ранее Сеск Фабрегас на протяжении трёх с половиной сезонов защищал цвета «Монако». При этом испанского игрока футбольный мир знает главным образом по выступлениям за испанскую «Барселону», а также английские «Арсенал» и «Челси».

«Комо» является представителем Серии Б – второго по рангу футбольного дивизиона Италии.

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Комо Сеск Фабрегас Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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