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Чемпионат Италии. Серия Б

Раньери и де Росси претендуют на пост главного тренера итальянского клуба

28 Июля 2022 • 07:23 Комментировать

Руководство «Палермо» подыскивает нового главного тренера для команды. В настоящий момент коллектив пребывает без наставника из-за ухода Сильвио Бальдини, выведшего клуб во второй по силе дивизион Италии.

Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, в поле зрения сицилийского клуба попал Даниэле де Росси. Также «Палермо» готов рассмотреть кандидатуру Клаудио Раньери.

Стоит отметить, что де Росси пока не имеет самостоятельного опыта работы тренером. В свою очередь Раньери имеет огромный опыт. Последним местом работы 70-летнего итальянца был английский «Уотфорд», который он покинул в январе текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Палермо Даниэле Де Росси
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