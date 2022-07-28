Раньери и де Росси претендуют на пост главного тренера итальянского клуба

Руководство «Палермо» подыскивает нового главного тренера для команды. В настоящий момент коллектив пребывает без наставника из-за ухода Сильвио Бальдини, выведшего клуб во второй по силе дивизион Италии.

Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, в поле зрения сицилийского клуба попал Даниэле де Росси. Также «Палермо» готов рассмотреть кандидатуру Клаудио Раньери.

Стоит отметить, что де Росси пока не имеет самостоятельного опыта работы тренером. В свою очередь Раньери имеет огромный опыт. Последним местом работы 70-летнего итальянца был английский «Уотфорд», который он покинул в январе текущего года.