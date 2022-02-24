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Чемпионат Италии. Серия Б

Бывший защитник итальянской сборной и «Наполи» дебютирует в качестве тренера «Виченцы»

24 Февраля 2022 • 00:19 Комментировать
Кремонезе
0:0
Виченца Виртус
окончен

Экс-защитник «Наполи» и итальянской сборной Кристиан Маджо стал тренером «Виченцы» до конца сезона. Маджо будет спасать клуб, идущий предпоследним в Серии Б, от вылета в низшую лигу, сообщает ITASportPress.

Впрочем, тем, кто еще помнит «Виченцу» по выступлениям в Серии А, расстраиваться за клуб особо не стоит - в турнирной таблице с ней соседствуют другие доходившие до Серии А клубы, сегодня переживающие не лучшие времена, вроде «Пармы», СПАЛа и «Кротоне».

Для Маджо, который еще недавно выступал за «Беневенто» в качестве футболиста, это будет дебютный опыт на тренерском поприще. И состоится он в клубе, в котором он начинал карьеру игрока в далеком 2000 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Маджо Виченца
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