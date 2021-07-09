«Ливорно» прекращает существование

Итальянский футбольный клуб «Ливорно» прекращает своё существование. Об этом сообщает Football Italia.

По свидетельствам источника, клуб сегодня был объявлен банкротом, и совсем скоро начнутся процессы по его ликвидации.

Чтобы продолжить существование, клубу нужно было погасить долги, из-за которых, в частности, его лишили места в Серии С и перевели в Серию D по итогам прошлого сезона.

Президент клуба Альдо Спинелли в январе 2020 года продал клуб после угроз сделать это на протяжении многих лет.

Наивысшим достижением клуба был выход в Кубок УЕФА (сегодня – Лига Европы) в 2007 году. Команде тогда удалось добраться до стадии 1/32 финала турнира.