Каррера возглавит итальянский клуб

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера скоро будет работать в Италии. Об этом сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио.

Контракт итальянцу предложил клуб серии С «Бари». Стороны уже согласовали все условия контракта, официальное заявление о назначении состоится на днях.

Ди Марцио сообщает, что контракт рассчитан на полгода. Если Массимо сможет вывести команду в Серию Б, то соглашение с ним будет продлено. В Серии А последний раз «Бари» выступал в сезоне 2010/2011.

Каррера руководил московским «Спартаком» с 2016 по 2018 год. В 2017 году итальянец выиграл с «красно-белыми» чемпионат России.

Предыдущим местом работы специалиста был греческий АЕК. В конце прошлого года он покинул команду. До этого Каррера был ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, а также у Дмитрия Аленичева в «Спартаке». Интересно, что Массимо Каррера в бытность игроком играл в «Бари» и выигрывал с командой второй дивизион.