«Это его последний шанс»: Галлиани подтвердил переход Балотелли в «Монцу»

Нападающий Марио Балотелли действительно переходит в «Монцу», выступающую в Серии Б. Об этом рассказал генеральный директор клуба Адриано Галлиани.

«Я поговорил с Балотелли и сказал, что это последний, действительно последний, самый последний шанс. Мне нравится Марио, это футболист с такими качествами, которые должны были позволить ему добиться большего в своей карьере. У него были вспышки, и я не могу понять, почему он не может стать ещё сильнее. В конце концов, ему только 30 лет.

Президент [Сильвио Берлускони] полон энтузиазма в отношении Балотелли. Футболист согласился на более низкую зарплату с некоторыми бонусами, которые зависят от показателей, выступлений команды и возможного выхода в Серию А. Его агент Мино Райола также не получил комиссионных. Марио отказался от очень дорогого контракта с «Васко да Гамой», - сказал Галлиани La Gazzetta dello Sport.