Спортдир «Баварии»: «Ужасная игра и недопустимый результат»

Кристоф Фройнд, занимающий пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», прокомментировал сенсационный вылет команды из Кубка Германии. Чемпион потерпел поражение от представителя третьего дивизиона «Саарбрюккена» (1:2).

«Недопустимый результат. Не могу понять, как команда так могла сыграть. В первом тайме была ужасная игра «Баварии». С таким футболом мы не сможем конкурировать с серьезными командами. Я очень сильно разочарован», - приводит слова спортдира инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Следующий матч «Бавария» сыграет в Бундеслиге против дортмундской «Боруссии».