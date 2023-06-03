Прощальный подарок от Нкунку: «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» и сохранил у себя Кубок Германии

«Лейпциг» и «Айнтрахт» сошлись в финале Кубка Германии. Решающий матч за трофей состоялся 3 июня на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

В финале Кубка Германии не было ни «Баварии», ни «Боруссии». Трофей разыгрывали бронзовый призёр «Лейпциг», отлично проведший концовку сезона, и «Айнтрахт», недавно побеждавший в Лиге Европы. Собственно, победа над «Лейпцигом» франкфуртцам путёвку в этот еврокубок и гарантировала, ведь через Бундеслигу команда Гласнера никуда попасть не сумела.

«Лейпциг» за последние два месяца выиграл 9 матчей из 10 и фаворитом подходил к матчу за Кубок Германии. «Быков» вперёд вёл Кристофер Нкунку, переходящий в «Челси». На другой стороне главный игрок тоже француз – Рандаль Коло-Муани. Но первым напомнил о себе игрок другой национальности. «Лепйциг» поднажал на старте матча, а Тимо Вернер опасно пробил из пределов штрафной площади, заставив размяться Кевина Траппа.

В первом тайме игра завязла, владение было за «быками», но обилие борьбы не позволяло рождаться опасным моментам. В контрвыпадах даже проще было «Айнтрахту», так Коло-Муани на скорости влетел в штрафную площадь, но пробил в сетку только с внешней стороны. Перед перерывом всё-таки кольнул «Лейпциг» и на этом отправились отдыхать: Нкунку выскочил на передачу Лаймера, ворвался в штрафную площадь и плотно пробил, но подставился защитник, от которого мяч проскочил рядом со штангой.

Напряжённая игра с преимуществом «Лейпцига» продолжилась и далее, но к часу игрового времени в активе команда значилось всего по одному удару в створ ворот. Вязкость зашкаливала. Розе устал смотреть на это и первой же заменой снял Тимо Вернера, выпустив Поульсена. «Айнтрахт» же создал лучший свой момент: Марио Гётце на 11-метровой отметке отклеился от защитника и ударом в касание завершил фланговый прострел. Мяч летел точно в угол, но Бласвих сотворил шикарный сейв.

«Айнтрахт» свой супершанс не реализовал, за что вскоре и поплатился. Ольмо на левом углу штрафной площади нашёл Нкунку, Кристофер заложил финт и пробил, с помощью рикошета переиграв Кевина Траппа – 1:0. Это был всего лишь второй удар в створ от «быков», гол так и остался победным, но не единственным. За пять минут до конца матча Доминик Собослаи как раз от Нкунку получил передачу и с места правого инсайда ювелирно пробил под дальнюю штангу – 2:0.

Кристофер Нкунку, отправляющийся в «Челси», собрал гол+пас и напоследок принёс своей команде Кубок Германии. Точнее, сохранил владение трофеем, потому что в прошлом году «быки» тоже выиграли Кубок Германии.