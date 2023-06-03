Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

Прощальный подарок от Нкунку: «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» и сохранил у себя Кубок Германии

03 Июня 2023 • 22:57 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

«Лейпциг» и «Айнтрахт» сошлись в финале Кубка Германии. Решающий матч за трофей состоялся 3 июня на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Нкунку Кристофер71'  
(2:0) Собослаи Доминик85'  
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиХальстенберг МарсельСобослаи ДоминикЛаймер Конрад  81'Айдара Амаду 78' (Шлагер Ксавер ( 78') Ольмо ДаниНкунку КристоферВернер Тимо 61' (Поульсен Юссуф ( 61')
Запасные: Раум ДавидКампль КевинБа СануссуНюланд ЭрьянДиалло АбдуФорсберг ЭмильСимакан Мохамед
Трапп КевинТутаХасебе Макото 78' (Борре Рафаэль ( 78') Н'Дика ЭванБута 86' (Эбимбе Эрик ( 86') Макс Филипп 78' (Ленц Кристофер ( 78') Роде Себастьян 70' (Линдстрём Йеспер ( 70') Соу ДжибрилКамада ДаитиГётце Марио  77'Коло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай ДиантАаронсон ПакстенЧендлер ТимотиТуре АльмамиЯкич Кристиян
03 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

В финале Кубка Германии не было ни «Баварии», ни «Боруссии». Трофей разыгрывали бронзовый призёр «Лейпциг», отлично проведший концовку сезона, и «Айнтрахт», недавно побеждавший в Лиге Европы. Собственно, победа над «Лейпцигом» франкфуртцам путёвку в этот еврокубок и гарантировала, ведь через Бундеслигу команда Гласнера никуда попасть не сумела.

«Лейпциг» за последние два месяца выиграл 9 матчей из 10 и фаворитом подходил к матчу за Кубок Германии. «Быков» вперёд вёл Кристофер Нкунку, переходящий в «Челси». На другой стороне главный игрок тоже француз – Рандаль Коло-Муани. Но первым напомнил о себе игрок другой национальности. «Лепйциг» поднажал на старте матча, а Тимо Вернер опасно пробил из пределов штрафной площади, заставив размяться Кевина Траппа.

В первом тайме игра завязла, владение было за «быками», но обилие борьбы не позволяло рождаться опасным моментам. В контрвыпадах даже проще было «Айнтрахту», так Коло-Муани на скорости влетел в штрафную площадь, но пробил в сетку только с внешней стороны. Перед перерывом всё-таки кольнул «Лейпциг» и на этом отправились отдыхать: Нкунку выскочил на передачу Лаймера, ворвался в штрафную площадь и плотно пробил, но подставился защитник, от которого мяч проскочил рядом со штангой.

Напряжённая игра с преимуществом «Лейпцига» продолжилась и далее, но к часу игрового времени в активе команда значилось всего по одному удару в створ ворот. Вязкость зашкаливала. Розе устал смотреть на это и первой же заменой снял Тимо Вернера, выпустив Поульсена. «Айнтрахт» же создал лучший свой момент: Марио Гётце на 11-метровой отметке отклеился от защитника и ударом в касание завершил фланговый прострел. Мяч летел точно в угол, но Бласвих сотворил шикарный сейв.

«Айнтрахт» свой супершанс не реализовал, за что вскоре и поплатился. Ольмо на левом углу штрафной площади нашёл Нкунку, Кристофер заложил финт и пробил, с помощью рикошета переиграв Кевина Траппа – 1:0. Это был всего лишь второй удар в створ от «быков», гол так и остался победным, но не единственным. За пять минут до конца матча Доминик Собослаи как раз от Нкунку получил передачу и с места правого инсайда ювелирно пробил под дальнюю штангу – 2:0.

Кристофер Нкунку, отправляющийся в «Челси», собрал гол+пас и напоследок принёс своей команде Кубок Германии. Точнее, сохранил владение трофеем, потому что в прошлом году «быки» тоже выиграли Кубок Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2
0
1.88 3.85 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
20:30 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
01 Июня
19:17 · Германия. Кубок
Дани Ольмо продлил контракт с «РБ Лейпцигом» официально
03 Мая
23:49 · Германия. Кубок
«Айнтрахт» не без приключений пробился в финал Кубка Германии
17:42 · Германия. Кубок
Андре Силва получил монетой по голове во время матча с «Фрайбургом»
02 Мая
23:44 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, за тайм разгромив «Фрайбург»
13:26 · Германия. Кубок
«Штутгарт» - «Айнтрахт»: прогноз на матч Кубка Германии – 3 мая 2023
01 Мая
23:09 · Германия. Кубок
«Фрайбург» - «РБ Лейпциг»: прогноз на матч Кубка Германии – 2 мая 2023
05 Апреля
23:46 · Германия. Кубок
«Боруссия» из Дортмунда без шансов вылетела из Кубка
21:25 · Германия. Кубок
«Штутгарт» стал третьим полуфиналистом Кубка Германии
21:15 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
07:53 · Германия. Кубок
В «Баварии» прокомментировали провал в Кубке Германии
02:02 · Германия. Кубок
Киммих – о поражении от «Фрайбурга»: «Бавария» умудрилась вылететь, когда это было почти невозможно»
01:41 · Германия. Кубок
Мане рассказал, когда вернётся на прежний уровень
01:24 · Германия. Кубок
Тухель прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии
01:14 · Германия. Кубок
Де Лигт – о вылете из Кубка Германии: «Баварии» не хватало желания биться»
Все новости
Рекомендуем