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Дани Ольмо продлил контракт с «РБ Лейпцигом» официально

01 Июня 2023 • 19:17 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
03.06 21:00

Испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо подписал новый контракт с немецкой командой.

Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

Согласно информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, в контракте также предусмотрена сумма отступных, аналогичная таковой у полузащитника немцев Кристофера Нкунку. Она составляет 60 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии».

В минувшем сезоне Дани Ольмо сыграл 30 матчей во всех турнирах. Он забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
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РБ ЛЕЙПЦИГ АЙНТРАХТ ФР
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