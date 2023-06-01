Испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо подписал новый контракт с немецкой командой.

Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

Согласно информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, в контракте также предусмотрена сумма отступных, аналогичная таковой у полузащитника немцев Кристофера Нкунку. Она составляет 60 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии».

В минувшем сезоне Дани Ольмо сыграл 30 матчей во всех турнирах. Он забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.