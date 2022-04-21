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Кубок Германии

Тедеско высказался после выхода «Лейпцига» в финал Кубка Германии

21 Апреля 2022 • 09:02 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Унион Берлин
окончен

Тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско высказался после победы своей команды в полуфинале Кубка Германии над берлинским «Унионом».

Тедеско сказал, что соперник хорошо оборонялся, так что выиграть было очень сложно. Доменико отметил, что все футболисты чувствовали большое напряжение, так как в случае поражения «быки» вылетали бы из турнира. Тренер добавил, что его подопечные сумели во втором тайме успокоиться, что принесло свои плоды.

Напомним, что «Лейпциг» одержал волевую победу над «Унионом» со счётом 2:1. В финале Кубка Германии «быки» сыграют с «Фрайбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Германии РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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