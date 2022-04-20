Тедеско вывел «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии

Если во вторник «Фрайбург» очень легко пробился в финал Кубка Германии, то второй поединок за право сыграть в решающем матче был более интригующим. «РБ Лейпциг» чаще «Униона» контролировал мяч, но не превзошел соперника в количестве ударов. Более того, столичная команда повела в середине первого тайма после попытки Шеральдо Бекера. Гол с пенальти Андре Силвы вернул паритет на табло, а точку на 90-й минуте поставил Эмиль Форсберг. 2:1, и команда Доменико Тедеско в финале.