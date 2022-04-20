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Кубок Германии

Тедеско вывел «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии

20 Апреля 2022 • 23:51 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Унион Берлин
окончен

Если во вторник «Фрайбург» очень легко пробился в финал Кубка Германии, то второй поединок за право сыграть в решающем матче был более интригующим. «РБ Лейпциг» чаще «Униона» контролировал мяч, но не превзошел соперника в количестве ударов. Более того, столичная команда повела в середине первого тайма после попытки Шеральдо Бекера. Гол с пенальти Андре Силвы вернул паритет на табло, а точку на 90-й минуте поставил Эмиль Форсберг. 2:1, и команда Доменико Тедеско в финале.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 2:1Унион Берлин
  25'Бекер Шеральдо (0:1)
(1:1) Андре Силва61'   
(2:1) Форсберг Эмиль90'   
Гулачи ПетерСимакан Мохамед   90'Орбан ВиллиГвардиол Йошко  90' (Хальстенберг Марсель (  90') Хенрихс БенджаминЛаймер Конрад   35'Ольмо ДаниАнхелиньо ХосеСобослаи Доминик  61' (Форсберг Эмиль (  61') Нкунку КристоферАндре Силва  90' (Поульсен Юссуф (  90')
Запасные: Кампль КевинАйдара АмадуМукиэле НордиМартинес ХосепРэбигер СидниНовоа УгоАдамс Тайлер
Рённов ФредерикЕккель Пауль  90' (Мёхвальд Кевин (  90') Кнохе Робин   43'Баумгартль ТимоТриммель КристоферХарагути Генки  64' (Шефер Андраш (  64') Хедира Рани   80'Прёмель Гриша  90' (Бехренс Кевин (  90') Ощипка БастианБекер Шеральдо  77' (Михель Свен (  77'   90') Авонийи Тайво  77' (Фогльзаммер Андреас (  77')
Запасные: Хайнц ДоминикГисельман НикоРюэрсон ЮлианБуск Якоб
20 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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окончен РБ Лейпциг 2:1 Унион Берлин
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