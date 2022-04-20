Тедеско вывел «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии

Если во вторник «Фрайбург» очень легко пробился в финал Кубка Германии, то второй поединок за право сыграть в решающем матче был более интригующим. «РБ Лейпциг» чаще «Униона» контролировал мяч, но не превзошел соперника в количестве ударов. Более того, столичная команда повела в середине первого тайма после попытки Шеральдо Бекера. Гол с пенальти Андре Силвы вернул паритет на табло, а точку на 90-й минуте поставил Эмиль Форсберг. 2:1, и команда Доменико Тедеско в финале.
Протокол игры
|25'Бекер Шеральдо (0:1)
|(1:1) Андре Силва61'
|(2:1) Форсберг Эмиль90'
Гулачи Петер•Симакан Мохамед • 90'Орбан Вилли•Гвардиол Йошко 90' (Хальстенберг Марсель ( 90') •Хенрихс Бенджамин•Лаймер Конрад • 35'Ольмо Дани•Анхелиньо Хосе•Собослаи Доминик 61' (Форсберг Эмиль ( 61') •Нкунку Кристофер•Андре Силва 90' (Поульсен Юссуф ( 90')
Рённов Фредерик•Еккель Пауль 90' (Мёхвальд Кевин ( 90') •Кнохе Робин • 43'Баумгартль Тимо•Триммель Кристофер•Харагути Генки 64' (Шефер Андраш ( 64') •Хедира Рани • 80'Прёмель Гриша 90' (Бехренс Кевин ( 90') •Ощипка Бастиан•Бекер Шеральдо 77' (Михель Свен ( 77' ) • 90'Авонийи Тайво 77' (Фогльзаммер Андреас ( 77')
Запасные: Хайнц Доминик•Гисельман Нико•Рюэрсон Юлиан•Буск Якоб
20 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).