«Бавария» одержала вторую по величине победу с 1965 года

Накануне мюнхенская «Бавария» провела поединок против скромного клуба «Бремер» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна катком прошлись по сопернику, выиграв со счетом 12:0.

Согласно сведениям твиттер-аккаунта Opta, эта победа стала второй по величине для чемпиона Германии в официальных поединках с 1965 года. Именно тогда клуб присоединился к Бундеслиге.

Самая крупная победа «Баварии» была над клубом «Вальденберг». Тот матч завершился со счетом 16:1 в пользу мюнхенцев.

Следующим соперником команды Нагельсманна станет берлинская «Герта». Игра пройдет в рамках третьего тура чемпионата Германии.