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«Бавария» одержала вторую по величине победу с 1965 года

26 Августа 2021 • 11:10 Комментировать (1)
Бремер
0:12
Бавария
окончен

Накануне мюнхенская «Бавария» провела поединок против скромного клуба «Бремер» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна катком прошлись по сопернику, выиграв со счетом 12:0.

Согласно сведениям твиттер-аккаунта Opta, эта победа стала второй по величине для чемпиона Германии в официальных поединках с 1965 года. Именно тогда клуб присоединился к Бундеслиге.

Самая крупная победа «Баварии» была над клубом «Вальденберг». Тот матч завершился со счетом 16:1 в пользу мюнхенцев.

Следующим соперником команды Нагельсманна станет берлинская «Герта». Игра пройдет в рамках третьего тура чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
26 Августа 2021 в 11:19
"вторая по величине победа" - определение, на мой взгляд, немного странное.
фраза "вторая по количеству забитых мячей победа" не интерпретируется.
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