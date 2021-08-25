«Бавария» забила 12 мячей в ворота кубкового соперника

В среду «Бавария» провела отложенный матч 1/32 финала Кубка Германии. Против скромного «Бремера» играли не глубокие резервисты, а вполне боевой состав. Как итог - 12:0 в пользу мюнхенцев. Покер на счету Эрика Чупо-Мотинга, дубль оформил Джамал Мусиала.
Протокол игры
|8' Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
|16' Мусиала Джамал (0:2)
|27' (0:3)
|28' Чупо-Мотинг Эрик (0:4)
|35' Чупо-Мотинг Эрик (0:5)
|47' Тильман Малик (0:6)
|49' Мусиала Джамал (0:7)
|65' Сане Лерой (0:8)
|80' Кюизанс Микаэль (0:9)
|82' Чупо-Мотинг Эрик (0:10)
|86' Сарр Буна (0:11)
|88' Толиссо Корентен (0:12)
Ульрайх Свен • Ричардс Омар • Зюле Никлас • Сарр Буна • Ньянзу Танги • Сане Лерой • Толиссо Корентен • Мюллер Томас • Киммих Йозуа • Мусиала Джамал • Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен • Тильман Малик • Юпамекано Део • Гнабри Серж • Кюизанс Микаэль • Альфонсо Дэвис • Штанишич Йосип • Ричардс Крис
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