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«Бавария» забила 12 мячей в ворота кубкового соперника

25 Августа 2021 • 23:08 Комментировать
Бремер
0:12
Бавария
окончен
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В среду «Бавария» провела отложенный матч 1/32 финала Кубка Германии. Против скромного «Бремера» играли не глубокие резервисты, а вполне боевой состав. Как итог - 12:0 в пользу мюнхенцев. Покер на счету Эрика Чупо-Мотинга, дубль оформил Джамал Мусиала.

Протокол игры  
Бремер 0:12 Бавария
    8' Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
    16' Мусиала Джамал (0:2)
    27' (0:3)
    28' Чупо-Мотинг Эрик (0:4)
    35' Чупо-Мотинг Эрик (0:5)
    47' Тильман Малик (0:6)
    49' Мусиала Джамал (0:7)
    65' Сане Лерой (0:8)
    80' Кюизанс Микаэль (0:9)
    82' Чупо-Мотинг Эрик (0:10)
    86' Сарр Буна (0:11)
    88' Толиссо Корентен (0:12)
Ульрайх Свен Ричардс Омар Зюле Никлас Сарр Буна Ньянзу Танги Сане Лерой Толиссо Корентен Мюллер Томас Киммих Йозуа Мусиала Джамал Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Тильман Малик Юпамекано Део Гнабри Серж Кюизанс Микаэль Альфонсо Дэвис Штанишич Йосип Ричардс Крис
25 августа. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".

 

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окончен Бремер 0:12 Бавария
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