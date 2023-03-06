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Германия. 2-я бундеслига

​Ондуа дал понять, что не играет в Германии из-за отношения к России

06 Марта 2023 • 14:24 Комментировать

Полузащитник Гаэль Ондуа высказался насчёт отсутствия игрового времени в немецком «Ганновере». Ондуа дал понять, что в клубе на него не рассчитывают из-за его отношения к России.

«Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», - написал Ондуа в своей колонке на Sports.ru.

Как известно, у Гаэля Ондуа есть российское гражданство. На чемпионате мира он выходил на матчи сборной Камеруна в бутсах, на которых изображён флаг России. По этой причине Ондуа не просто сталкивался с критикой, а ещё и получал угрозы.

Действующий контракт 27-летнего Гаэля Ондуа с «Ганновером» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ганновер 96 Гаэль Ондуа
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