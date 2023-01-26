Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

Брайтхаупт остаётся в «Карлсруэ»

26 Января 2023 • 23:51 Комментировать

Немецкий полузащитник Тим Брайтхаупт останется в команде Второй Бундеслиги «Карлсруэ» до конца текущего сезона. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, клуб заинтересован в услугах 20-летнего футболиста как в том человеке, который поможет сохранить прописку во втором по значимости дивизионе Германии.

Брайтхаупт сыграл во всех матчах «Карлсруэ» нынешнего сезона, отдал одну голевую передачу и забил один гол. Однако «Карлсруэ» в данный момент находится всего на одно очко выше зоны вылета.

Спортсмен является воспитанником академии клуба, за основную команду дебютировал в 2020 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карлсруэ контракт Тим Брайтхаупт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.01.23 в 20:30
Карлсруэ Карлсруэ
Падерборн Падерборн
2.75 3.70 2.36
Видео
27.01.23 в 20:30
Фортуна Фортуна
Магдебург Магдебург
1.66 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
26 Января
23:51 · Германия. 2-я бундеслига
Брайтхаупт остаётся в «Карлсруэ»
17 Января
19:06 · Германия. 2-я бундеслига
Агент Жирова рассказал, останется ли игрок в Германии
30 Декабря
19:13 · Англия. Чемпионшип
«Норвич» интересуется наставником «Гамбурга» Вальтером
23 Декабря
17:40 · Германия. Бундеслига
«Боруссия», «Байер» и «Вольфсбург» просматривают игрока Второй Бундеслиги
12 Декабря
06:23 · Германия. 2-я бундеслига
Бекхэм заинтересован в сотрудничестве с Бускетсом
19 Ноября
14:05 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Не исключаю, что однажды вернусь в «Нюрнберг»
10 Ноября
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В данный момент я не вижу возможности для Адеми вернуться в Россию»
31 Октября
15:42 · Россия. Премьер-лига
Жиров: «До сих пор не понимаю, почему мне не дали шанса в «Краснодаре»
14 Октября
22:45 · Германия. 2-я бундеслига
Игрок «Карлсруэ» пропустит ближайший матч своей команды ради спасения человеческой жизни
02 Октября
16:35 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил единоличный рекорд второй Бундеслиги
23 Сентября
21:18 · Германия. 2-я бундеслига
Игрок «Гамбурга» оскандалился, пропустив начало матча... в душе
10 Сентября
03:02 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил рекорд второй Бундеслиги
16 Августа
16:03 · Россия. Премьер-лига
Адеми перешёл в «Зандхаузен» официально
13 Августа
21:02 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» установил клубный рекорд
11 Августа
11:34 · Германия. 2-я бундеслига
Экс-игрок «Спартака» подписал контракт с немецким клубом официально
Все новости
Рекомендуем