Брайтхаупт остаётся в «Карлсруэ»

Немецкий полузащитник Тим Брайтхаупт останется в команде Второй Бундеслиги «Карлсруэ» до конца текущего сезона. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, клуб заинтересован в услугах 20-летнего футболиста как в том человеке, который поможет сохранить прописку во втором по значимости дивизионе Германии.

Брайтхаупт сыграл во всех матчах «Карлсруэ» нынешнего сезона, отдал одну голевую передачу и забил один гол. Однако «Карлсруэ» в данный момент находится всего на одно очко выше зоны вылета.

Спортсмен является воспитанником академии клуба, за основную команду дебютировал в 2020 году.