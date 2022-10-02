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Германия. 2-я бундеслига

«Гамбург» установил единоличный рекорд второй Бундеслиги

02 Октября 2022 • 16:35 Комментировать
Ганновер 96
1:2
Гамбург
окончен

Мы уже сообщали о том, что вылетевший несколько лет назад из второй Бундеслиги «Гамбург» твердо встал на «путь исправления», и в этом сезоне буквально уничтожает оппозицию. В эти выходные команда одержала очередную победу, в гостевом матче был повержен «Ганновер 96» - 2:1.

Это была восьмая гостевая победа «Гамбурга» кряду во втором по престижу и значимости дивизионе немецкого футбола. И теперь рекорд по количеству выездных побед подряд принадлежит «Гамбургу» уже единолично - ранее команда делила его с «Арминией».

После десяти туров у «Гамбурга» 24 очка, и команда занимает первую строчку с преимуществом в три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург
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окончен Магдебург 1:0 Ян
окончен Карлсруэ 3:0 Нюрнберг 2.15 3.65 3.20
окончен Кайзерслаутерн 1:1 Айнтрахт Бр 1.80 3.80 4.20
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