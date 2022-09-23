Игрок «Гамбурга» оскандалился, пропустив начало матча... в душе

Необычный эпизод случился с 24-летним швейцарским защитником Миро Мюхеймом, в прошлом успевшим посотрудничать с «Челси» (2014-2018 года). Его нынешняя команда из второй немецкой Бундеслиги, «Гамбург», готовилась к матчу с «Фортуной» из Дюссельдорфа, и после последней тренировки Мюхейм решил зайти в душ. Там он, однако, буквально потерял счет времени - так, по крайней мере, объяснял он сам.

Матч начался, и тренеру, который рассчитывал на швейцарца в качестве игрока основного состава, пришлось срочно искать замену. В итоге Мюхейм объявился, но лишь уже когда игра шла полным ходом. Во втором тайме его выпустили на замену, и «Гамбург» в итоге выиграл 2:0.

- Мне очень стыдно за это, больше опаздывать не буду, - пояснил защитник «Гамбурга».