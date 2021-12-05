Два футболиста клуба «Берлинер АК» почувствовали себя плохо после матча Регионаллиги – четвёртого по рангу футбольного дивизиона Германии. Угур Тезель и Квабе Шульц испытали проблемы с сердечно-сосудистой системой – врачам неотложной помощи пришлось поддерживать футболистов кислородом. Медики рассказали о существовании прямой связи между проблемами игроков после матча и перенесением ими в ноябре коронавирусной инфекции. Обо всём этом рассказывает Kicker со ссылкой на слова тренера «Берлинера» Андре Майера для RBB. Тренер отметил, что другие футболисты, которые недавно переболели COVID-19, теперь тоже боятся за себя.
Последствия COVID-19: В Германии двух футболистов пришлось поддерживать кислородом после матча
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