Родриго высказался о победе «Реала» в Кубке Испании

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс пообщался представителями СМИ после победы в Кубке Испании. В решающем матче подопечные Карло Анчелотти одолели «Осасуну» со счетом 2:1. В этой встрече бразилец оформил дубль.

«Я очень доволен. На этой неделе мы обсуждали то, что «Реал» давно не брал трофей. Мне тоже этого не хватало. Я отметился двумя голами… Это был особенный вечер для меня», - передает слова Родриго издание AS.

Это 25-й титул для «Реала» в Кубке Испании и первый с 2014 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Родриго провел 30 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.