«Реал» впервые в сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в нынешнем сезоне. Это произошло в первом поединке против каталонской «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании. Подопечные Карло Анчелотти уступили со счетом 0:1 из-за автогола защитника Эдера Милитао.

До этой неудачи на счету мадридского гранда было 11 побед и три ничейных результата в домашних матчах сезона-2022/2023.

Добавим, что ответный матч противостояния состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в воскресенье, 5 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.