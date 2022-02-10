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Кубок Испании

Пеллегрини: «Радоваться рано, ещё ничего не решено»

10 Февраля 2022 • 05:58 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Бетис
окончен

Наставник испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини считает, что пока что рано праздновать выход в финал Кубка Испании, несмотря на победу в гостевом матче над «Райо Вальекано». Ответный матч состоится через месяц, поэтому пока что Пеллегрини предпочитает думать о том, что будет в самое ближайшее время.

- Сейчас надо думать о выступлениях в чемпионате, о матче с «Леванте», о Лиге Европы. До ответного матча Кубка еще далеко. У нас четырнадцать игр за сорок дней, поэтому предаваться эйфории рано, надо думать о грамотной ротации состава. Я не считаю, что мы уже вышли в следующий раунд и можно расслабиться, - заявил Пеллегрини.

Помимо успехов в Кубке Испании, «Бетис» преуспевает также и в чемпионате, где занимает третью строчку в турнирной таблице. Ну а в Лиге Европы «Бетису» предстоит сыграть с питерским «Зенитом».
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини
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окончен Райо Вальекано 1:2 Бетис 2.65 3.10 2.85
10.02  23:30 Атлетик Б ... Валенсия 2.11 3.40 3.65
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