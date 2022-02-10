Пеллегрини: «Радоваться рано, ещё ничего не решено»

Наставник испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини считает, что пока что рано праздновать выход в финал Кубка Испании, несмотря на победу в гостевом матче над «Райо Вальекано». Ответный матч состоится через месяц, поэтому пока что Пеллегрини предпочитает думать о том, что будет в самое ближайшее время.

- Сейчас надо думать о выступлениях в чемпионате, о матче с «Леванте», о Лиге Европы. До ответного матча Кубка еще далеко. У нас четырнадцать игр за сорок дней, поэтому предаваться эйфории рано, надо думать о грамотной ротации состава. Я не считаю, что мы уже вышли в следующий раунд и можно расслабиться, - заявил Пеллегрини.

Помимо успехов в Кубке Испании, «Бетис» преуспевает также и в чемпионате, где занимает третью строчку в турнирной таблице. Ну а в Лиге Европы «Бетису» предстоит сыграть с питерским «Зенитом».