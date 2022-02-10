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Кубок Испании

Иглесиас сыграл свой 100-й матч за «Бетис» и попутно установил клубный рекорд

10 Февраля 2022 • 00:14 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Бетис
окончен

Нападающий Борха Иглесиас сравнял счет в матче «Бетиса» против «Райо Вальекано» в рамках полуфинала Кубка Испании, и это был его 29-й гол в составе «бетикос» с момента дебюта в футболке клуба. А случилось это аккурат в сотом матче Иглесиаса в бело-зеленой футболке «Бетиса».

Таким образом, Борха Иглесиас поставил рекорд клуба - в 21-м веке еще никому из игроков севльцев  не удавалось забить столь много голов в первых ста матчах во всех турнирах.

Борха Иглесиас присоединился к «Бетису» в 2019 году, ранее он выступал за «Сельту», «Сарагосу» и «Эспаньол».
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Борха Иглесиас
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окончен Райо Вальекано 1:2 Бетис 2.65 3.10 2.85
10.02  23:30 Атлетик Б ... Валенсия 2.11 3.40 3.65
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