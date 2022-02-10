Иглесиас сыграл свой 100-й матч за «Бетис» и попутно установил клубный рекорд

Нападающий Борха Иглесиас сравнял счет в матче «Бетиса» против «Райо Вальекано» в рамках полуфинала Кубка Испании, и это был его 29-й гол в составе «бетикос» с момента дебюта в футболке клуба. А случилось это аккурат в сотом матче Иглесиаса в бело-зеленой футболке «Бетиса».

Таким образом, Борха Иглесиас поставил рекорд клуба - в 21-м веке еще никому из игроков севльцев не удавалось забить столь много голов в первых ста матчах во всех турнирах.

Борха Иглесиас присоединился к «Бетису» в 2019 году, ранее он выступал за «Сельту», «Сарагосу» и «Эспаньол».