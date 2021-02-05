Кубок Испании 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Барселона» и «Севилья» сыграют в полуфинале Кубка Испании

05 Февраля 2021, 16:17,

Global Look Press

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании. На этой стадии противостояния будут состоять уже из двух матчей, а не из одного, как раньше.

«Барселона» будет противостоять «Севилье», а «Леванте» сразится с «Атлетиком» из Бильбао.

Первые полуфинальные матчи состоятся уже на следующей неделе, а ответные пройдут в начале марта.

Добавим, что «Атлетико» и «Реал» вылетели из национального кубка ещё на ранних стадиях. «Барселона» тоже была близка к вылету в четвертьфинале. До восемьдесят восьмой минуты каталонцы уступали «Гранаде» со счётом 0:2, но затем смогли перевести игру в экстра-тайм, где дожали соперника.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Севилья, Атлетик Бильбао, Леванте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола