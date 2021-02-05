​«Барселона» и «Севилья» сыграют в полуфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании. На этой стадии противостояния будут состоять уже из двух матчей, а не из одного, как раньше.

«Барселона» будет противостоять «Севилье», а «Леванте» сразится с «Атлетиком» из Бильбао.

Первые полуфинальные матчи состоятся уже на следующей неделе, а ответные пройдут в начале марта.

Добавим, что «Атлетико» и «Реал» вылетели из национального кубка ещё на ранних стадиях. «Барселона» тоже была близка к вылету в четвертьфинале. До восемьдесят восьмой минуты каталонцы уступали «Гранаде» со счётом 0:2, но затем смогли перевести игру в экстра-тайм, где дожали соперника.