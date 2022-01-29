Тренер клуба Сегунды: Нам нужны Месси и Роналду, но они недоступны на рынке

Чувство юмора проявил наставник испанского клуба «Леганес» Мехди Нафти, которого спросили про намерения клуба в заключительные дни трансферного окна. Он ответил, что футболисты, которые ему нужны, заняты в других клубах - Лионель Месси в «ПСЖ», а Криштиану Роналду - в «Манчестер Юнайтед».

- Наши планы по трансферам? Хотелось бы пригласить Месси с Роналду, но они отсутствуют на рынке. Если серьезно, то мы будем работать с теми игроками, что есть сейчас, главное - чтобы игроки были заряженными на борьбу, голодными. Такие игроки мне нужны прямо сейчас, - приводит слова Нафти испанское издание Marca.

В настоящий момент «Леганес» выступает в испанской Сегунде, занимая там третье место.