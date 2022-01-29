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Испания. Сегунда

Тренер клуба Сегунды: Нам нужны Месси и Роналду, но они недоступны на рынке

29 Января 2022 • 22:30 Комментировать (1)
Леганес
...
Алькоркон
1.60 3.75 6.20
Через 16 ч. 12 мин.

Чувство юмора проявил наставник испанского клуба «Леганес» Мехди Нафти, которого спросили про намерения клуба в заключительные дни трансферного окна. Он ответил, что футболисты, которые ему нужны, заняты в других клубах - Лионель Месси в «ПСЖ», а Криштиану Роналду - в «Манчестер Юнайтед».

- Наши планы по трансферам? Хотелось бы пригласить Месси с Роналду, но они отсутствуют на рынке. Если серьезно, то мы будем работать с теми игроками, что есть сейчас, главное - чтобы игроки были заряженными на борьбу, голодными. Такие игроки мне нужны прямо сейчас, - приводит слова Нафти испанское издание Marca.

В настоящий момент «Леганес» выступает в испанской Сегунде, занимая там третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Леганес Мехди Нафти
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Января 2022 в 23:12
Летом гелевый будет свободен... Хе ..
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30.01  20:15 Лас-Пальмас ... Реал Сосьедад-2
30.01  20:15 Мирандес ... Малага 2.34 3.30 2.95
30.01  23:00 Понферрадина ... Тенерифе 2.44 3.20 2.85
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