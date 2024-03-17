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Тен Хаг оценил попадание «Манчестер Юнайтед» на «Ковентри» в полуфинале

17 Марта 2024 • 23:12 Комментировать
Ковентри
...
Манчестер Юнайтед
20.04 17:00

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в экстра-тайме (4:3) и пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Ковентри». Комментарий по поводу результата жеребьёвки дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Чтобы выйти в финал, нам нужно обыграть «Ковентри». В этом матче нам нужно будет выступить как можно лучше. Мы видели, что у «Ковентри» отличный дух и отличный менталитет. Мы будем очень старательно готовиться», - сказал тен Хаг ITV.

Отметим, что «Ковентри» представляет Чемпионшип, то есть второй по рангу футбольный дивизион Англии. В четвертьфинале национального кубка команда обыграла на выезде «Вулверхэмптон».

Стоит сказать, что полуфиналы Кубка Англии пройдут на «Уэмбли».

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Сегодня, 17 Марта
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КОВЕНТРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Сегодня, 17 Марта
23:18 · Англия. Кубок Англии
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