Тен Хаг оценил попадание «Манчестер Юнайтед» на «Ковентри» в полуфинале

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в экстра-тайме (4:3) и пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Ковентри». Комментарий по поводу результата жеребьёвки дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Чтобы выйти в финал, нам нужно обыграть «Ковентри». В этом матче нам нужно будет выступить как можно лучше. Мы видели, что у «Ковентри» отличный дух и отличный менталитет. Мы будем очень старательно готовиться», - сказал тен Хаг ITV.

Отметим, что «Ковентри» представляет Чемпионшип, то есть второй по рангу футбольный дивизион Англии. В четвертьфинале национального кубка команда обыграла на выезде «Вулверхэмптон».

Стоит сказать, что полуфиналы Кубка Англии пройдут на «Уэмбли».