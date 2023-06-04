Гвардиола оценил игру Гюндогана

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника Илкая Гюндогана после финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». В решающем матче «горожане» победили со счетом 2:1, оба гола в составе триумфаторов забил немецкий хавбек.

«Просто посмотрите, какой сезон проводит Илкай. Гюндоган потрясающе проводит важнейшие матчи. Он исключительно крут под давлением», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Гюндоган провел 31 матч, забил восемь голов и сделал четыре результативных паса.

Контракт 32-летнего хавбека с «горожанами» истекает в конце текущего месяца. Он выступает за «Сити» с июля 2016 года.