Вегхорст: «Манчестер Юнайтед» жаждет выигрывать трофеи»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст заявил о намерении выиграть Кубок Англии вместе с «красными дьяволами».

«Мы хотим сыграть в финале Кубка Англии на «Уэмбли». Матч против «Ньюкасл» в Кубке лиги был для нас хорошим опытом. Там отличная атмосфера. Наша команда жаждет максимума, мы хотим выигрывать трофеи. «МЮ» - один из крупнейших клубов мира. Рад находиться здесь», - передает слова нидерландца пресс-служба клуба.

Сегодня, 19 марта, «Манчестер Юнайтед» встретится с лондонским «Фулхэмом» в рамках четвертьфинала Кубка страны. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.