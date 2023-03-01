«Брайтон» в пятый раз выходит в четвертьфинал Кубка Англии

В Англии проходят матчи 1/8 финала Кубка Англии, и снова отлично сыграл «Брайтон» под руководством нахваливаемого в Англии итальянского тренера Роберто де Дзерби - команда обыграла на выезде с минимальным счетом «Сток Сити» и вышла в четвертьфинал престижного турнира.

Как оказалось, Брайтон пробился в эту стадию турнира лишь в пятый раз в своей истории. Ранее это случалось в 1983, 1986, 2018 и 2019 годах. При этом в первом случае, в 1983 году, команда вообще дошла до финала, в первой игре была ничья 2:2, но в переигровке команда получила в свою «кассу» четыре безответных мяча от «Манчестер Юнайтед» с Брайаном Робсоном.