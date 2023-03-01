«Брайтон» стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

В Кубке Англии завершился первый матч стадии 1/8 финала. На поле вышли «Сток Сити» и «Брайтон». Середняк Чемпионшипа отдал фавориту мяч и сделал ставку на контригру, вот только воплотить в голы свои немногие моменты так и не удалось. «Чайки» же повели на 30-й минуте, и результативный удар Эвана Фергюсона в итоге стал победным - 1:0.