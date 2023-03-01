«Брайтон» стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

В Кубке Англии завершился первый матч стадии 1/8 финала. На поле вышли «Сток Сити» и «Брайтон». Середняк Чемпионшипа отдал фавориту мяч и сделал ставку на контригру, вот только воплотить в голы свои немногие моменты так и не удалось. «Чайки» же повели на 30-й минуте, и результативный удар Эвана Фергюсона в итоге стал победным - 1:0.
Протокол игры
|30'Фергюсон Эван (0:1)
Бонам Джек•Стерлинг Дюжон68' (Клукас Сэм (68') •Туанзебе Аксел76' (Conner Taylor (76') •Уилмот Бен•Хувер Ки-Джана•Бэйкер Льюис• 49'Томпсон Джордан•Лорент Джош 21'46' (Смоллбоун Уильям (46') •Браун Джейкоб83' (Nathan Lowe (83') •Кэмпбелл Тайрес76' (Целина Берсант (76') •Таймон Джош
Запасные: Фокс Морган•Гейл Дуайт•Kahrel Reddin•Филдинг Фрэнк
Стил Джейсон•Лемпти Тарик•Ван Хеке Ян-Поль•Данк Льюис•Гросс Паскаль•Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес•Сармиенто Джереми78' (Уэлбек Данни (78') •Митома Каору75' (Энсисо Хулио (75') •Facundo Buonanotte69' (Вельтман Йоел (69') •Фергюсон Эван69' (Ундав Дениз (69') 90'
28 февраля. Стадион "Бет365".
Бан пользователя