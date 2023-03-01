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Англия. Кубок Англии

«Брайтон» стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

01 Марта 2023 • 00:11 Комментировать
Сток Сити
0:1
Брайтон
окончен

В Кубке Англии завершился первый матч стадии 1/8 финала. На поле вышли «Сток Сити» и «Брайтон». Середняк Чемпионшипа отдал фавориту мяч и сделал ставку на контригру, вот только воплотить в голы свои немногие моменты так и не удалось. «Чайки» же повели на 30-й минуте, и результативный удар Эвана Фергюсона в итоге стал победным - 1:0.

Протокол игры  
Сток Сити0:1Брайтон
  30'Фергюсон Эван (0:1)
Бонам ДжекСтерлинг Дюжон 68' (Клукас Сэм ( 68') Туанзебе Аксел 76' (Conner Taylor ( 76') Уилмот БенХувер Ки-ДжанаБэйкер Льюис  49'Томпсон ДжорданЛорент Джош  21' 46' (Смоллбоун Уильям ( 46') Браун Джейкоб 83' (Nathan Lowe ( 83') Кэмпбелл Тайрес 76' (Целина Берсант ( 76') Таймон Джош
Запасные: Фокс МорганГейл ДуайтKahrel ReddinФилдинг Фрэнк
Стил ДжейсонЛемпти ТарикВан Хеке Ян-ПольДанк ЛьюисГросс ПаскальМакаллистер АлексисКайседо МойсесСармиенто Джереми 78' (Уэлбек Данни ( 78') Митома Каору 75' (Энсисо Хулио ( 75') Facundo Buonanotte 69' (Вельтман Йоел ( 69') Фергюсон Эван 69' (Ундав Дениз ( 69'  90')
Запасные: Санчес РобертМоран ЭндрюМакгилл ТомасУэбстер АдамJack Hinshelwood
28 февраля. Стадион "Бет365".

 

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