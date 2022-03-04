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Англия. Кубок Англии

Лэмпард похвалил Рондона

04 Марта 2022 • 09:26 Комментировать
Эвертон
2:0
Борэм Вуд
окончен

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард похвалил венесуэльского форварда Саломона Рондона, который оформил дубль в кубковом матче с «Борэмом».

Лэмпард сказал журналистам, что венесуэлец не был для него игроком основного состава, но Саломон на тренировках всегда выкладывается по полной программе, показывает свой высокий уровень и терпеливо ждёт своего шанса. Фрэнк отметил, что он очень рад тому, что Рондон начал забивать, ведь сейчас «Эвертону» очень нужен бомбардир.

Напомним, что Саломон Рондон в этом сезоне провёл в АПЛ 14 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Кубок Англии Саломон Рондон
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