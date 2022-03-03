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Англия. Кубок Англии

«Саутгемптон» пробился в четвертьфинал Кубка Англии

03 Марта 2022 • 01:00 Комментировать
Саутгемптон
3:1
Вест Хэм
окончен

«Саутгемптон» переиграл на своем поле «Вест Хэм» со счетом 3:1, став очередным четвертьфиналистом Кубка Англии. «Саутгемптон» забил уже в первом тайме, но на 60-й минуте Майкл Антонио забил ответный мяч. Но вскоре «Саутгемптон» забил еще два мяча усилиями Уорда-Проуза, который реализовал пенальти, и Броя, который установил итоговый счет игры уже в добавленное арбитром время.

Таким образом, «Саутгемптон» присоединился к «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас», «Мидлбсро», «Ливерпуль» и «Челси» - все они также уже решили задачу выхода в следующий раунд.

«Саутгемптон» лишь единожды выигрывал Кубок Англии, это случилось в 1976 году.

Протокол игры  
Саутгемптон 3:1Вест Хэм
(1:0) Перро Ромен31'   
  60'Антонио Майкл (1:1)
(2:1) Уорд-Праус Джеймс69'   
(3:1) Броя Армандо90'   
Кабальеро ВиллиУокер-Питерс Кайл  58' (Ливраменто Валентино (  58') Валери ЯнСтивенс ДжекПерро Ромен   85'Смоллбоун Уильям  81' (Редмонд Натан (  81') Уорд-Праус ДжеймсДиалло Ибраима   88'  90' (Ромеу Ориоль (  90') Дженепо Мусса  46' (Броя Армандо (  46') Лонг Шейн  46' (Армстронг Стюарт (  46') Армстронг Адам
Запасные: Адамс ЧеЛьюис ХарриБеднарек ЯнУолкотт Тео
Ареола АльфонсДоусон Крэйг   68'Зума КуртДиоп ИссаДжонсон БенСоучек Томаш  54' (Бенрахма Саид (  54') Райс ДекланФорнальс Пабло  76' (Влашич Никола (  76') Боуэн ДжарродАнтонио МайклЛансини Мануэль
Запасные: Pierre EkwahАлез АджиболаКрал АлексОкофлекс АрмостронгЧестерс ДэниэлРэндолф ДарренПеркинс Сонни
02 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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окончен Лутон Таун 2:3 Челси 9.50 5.00 1.35
окончен Саутгемптон 3:1 Вест Хэм 3.00 3.30 2.45
окончен Ливерпуль 2:1 Норвич 1.22 6.60 14.00
03.03  23:15 Эвертон ... Борэм Вуд 0.00 0.00 0.00
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