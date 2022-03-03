«Саутгемптон» пробился в четвертьфинал Кубка Англии

«Саутгемптон» переиграл на своем поле «Вест Хэм» со счетом 3:1, став очередным четвертьфиналистом Кубка Англии. «Саутгемптон» забил уже в первом тайме, но на 60-й минуте Майкл Антонио забил ответный мяч. Но вскоре «Саутгемптон» забил еще два мяча усилиями Уорда-Проуза, который реализовал пенальти, и Броя, который установил итоговый счет игры уже в добавленное арбитром время.
Таким образом, «Саутгемптон» присоединился к «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас», «Мидлбсро», «Ливерпуль» и «Челси» - все они также уже решили задачу выхода в следующий раунд.
«Саутгемптон» лишь единожды выигрывал Кубок Англии, это случилось в 1976 году.
Протокол игры
|(1:0) Перро Ромен31'
|60'Антонио Майкл (1:1)
|(2:1) Уорд-Праус Джеймс69'
|(3:1) Броя Армандо90'
Кабальеро Вилли•Уокер-Питерс Кайл 58' (Ливраменто Валентино ( 58') •Валери Ян•Стивенс Джек•Перро Ромен • 85'Смоллбоун Уильям 81' (Редмонд Натан ( 81') •Уорд-Праус Джеймс•Диалло Ибраима 88' 90' (Ромеу Ориоль ( 90') •Дженепо Мусса 46' (Броя Армандо ( 46') •Лонг Шейн 46' (Армстронг Стюарт ( 46') •Армстронг Адам
Запасные: Адамс Че•Льюис Харри•Беднарек Ян•Уолкотт Тео
Ареола Альфонс•Доусон Крэйг • 68'Зума Курт•Диоп Исса•Джонсон Бен•Соучек Томаш 54' (Бенрахма Саид ( 54') •Райс Деклан•Форнальс Пабло 76' (Влашич Никола ( 76') •Боуэн Джаррод•Антонио Майкл•Лансини Мануэль
02 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).