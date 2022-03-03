«Саутгемптон» пробился в четвертьфинал Кубка Англии

«Саутгемптон» переиграл на своем поле «Вест Хэм» со счетом 3:1, став очередным четвертьфиналистом Кубка Англии. «Саутгемптон» забил уже в первом тайме, но на 60-й минуте Майкл Антонио забил ответный мяч. Но вскоре «Саутгемптон» забил еще два мяча усилиями Уорда-Проуза, который реализовал пенальти, и Броя, который установил итоговый счет игры уже в добавленное арбитром время.

Таким образом, «Саутгемптон» присоединился к «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас», «Мидлбсро», «Ливерпуль» и «Челси» - все они также уже решили задачу выхода в следующий раунд.

«Саутгемптон» лишь единожды выигрывал Кубок Англии, это случилось в 1976 году.