​«Вест Хэм» чуть не вылетел из Кубка Англии в дуэли с командой из 6-го дивизиона

В одном из двух ранних субботних матчей четвёртого раунда Кубка Англии встречались «Киддерминстер» и «Вест Хэм». Клуб из 6-го по рангу дивизиона имел реальные шансы отметиться сенсацией и пройти фаворита. «Киддерминстер» вёл в счёте до добавленного ко второго тайму времени, но там игру в экстра-тайм перевёл Деклан Райс.
Дело шло к серии пенальти, но «Вест Хэм» снова забил в конце второго – теперь уже дополнительного – тайма. Голом отметился Джаррод Боуэн.
Итоговый счёт – 1:2. «Вест Хэм» едва не вылетел из Кубка Англии по итогам дуэли с командой из шестого дивизиона. Тем не менее, «молотобойцы» проявили характер и прошли дальше.
Протокол игры
|(1:0) Alex Penny19'
|90'Райс Деклан (1:1)
|120'Боуэн Джаррод (1:2)
Luke Simpson•Alex Penny•Matt Preston•Nathan Cameron • 71'Caleb Richards•Байрами Жералду 112' (Лоуи Кейт ( 112') •Mark Carrington 71' (Lewis Montrose ( 71') •Хэммингс Эшли 101' (Jaiden White ( 101') •Sam Austin 78' (Рэдмонд Девонте ( 78') •Omari Sterling-James•Amari Morgan-Smith
Запасные: Joe Foulkes
Ареола Альфонс•Фредерикс Райан•Зума Курт•Диоп Исса 46' (Райс Деклан ( 46') •Джонсон Бен 63' (Крессуэлл Арон ( 63') •Крал Алекс 46' (Доусон Крэйг ( 46') •Ноубл Марк 63' (Соучек Томаш ( 63') •Ярмоленко Андрей•Боуэн Джаррод•Влашич Никола 77' (Форнальс Пабло ( 77') •Бенрахма Саид
05 февраля. Стадион "Аггборо" (Киддерминстер).
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