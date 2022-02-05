​«Вест Хэм» чуть не вылетел из Кубка Англии в дуэли с командой из 6-го дивизиона

В одном из двух ранних субботних матчей четвёртого раунда Кубка Англии встречались «Киддерминстер» и «Вест Хэм». Клуб из 6-го по рангу дивизиона имел реальные шансы отметиться сенсацией и пройти фаворита. «Киддерминстер» вёл в счёте до добавленного ко второго тайму времени, но там игру в экстра-тайм перевёл Деклан Райс.

Дело шло к серии пенальти, но «Вест Хэм» снова забил в конце второго – теперь уже дополнительного – тайма. Голом отметился Джаррод Боуэн.

Итоговый счёт – 1:2. «Вест Хэм» едва не вылетел из Кубка Англии по итогам дуэли с командой из шестого дивизиона. Тем не менее, «молотобойцы» проявили характер и прошли дальше.