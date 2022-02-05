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Англия. Кубок Англии

​«Вест Хэм» чуть не вылетел из Кубка Англии в дуэли с командой из 6-го дивизиона

05 Февраля 2022 • 18:08 Комментировать
Киддерминстер
1:2
Вест Хэм
окончен после доп. времени

В одном из двух ранних субботних матчей четвёртого раунда Кубка Англии встречались «Киддерминстер» и «Вест Хэм». Клуб из 6-го по рангу дивизиона имел реальные шансы отметиться сенсацией и пройти фаворита. «Киддерминстер» вёл в счёте до добавленного ко второго тайму времени, но там игру в экстра-тайм перевёл Деклан Райс.

Дело шло к серии пенальти, но «Вест Хэм» снова забил в конце второго – теперь уже дополнительного – тайма. Голом отметился Джаррод Боуэн.

Итоговый счёт – 1:2. «Вест Хэм» едва не вылетел из Кубка Англии по итогам дуэли с командой из шестого дивизиона. Тем не менее, «молотобойцы» проявили характер и прошли дальше.

Протокол игры  
Киддерминстер 1:2Вест Хэм
(1:0) Alex Penny19'   
  90'Райс Деклан (1:1)
  120'Боуэн Джаррод (1:2)
Luke SimpsonAlex PennyMatt PrestonNathan Cameron   71'Caleb RichardsБайрами Жералду  112' (Лоуи Кейт (  112') Mark Carrington  71' (Lewis Montrose (  71') Хэммингс Эшли  101' (Jaiden White (  101') Sam Austin  78' (Рэдмонд Девонте (  78') Omari Sterling-JamesAmari Morgan-Smith
Запасные: Joe Foulkes
Ареола АльфонсФредерикс РайанЗума КуртДиоп Исса  46' (Райс Деклан (  46') Джонсон Бен  63' (Крессуэлл Арон (  63') Крал Алекс  46' (Доусон Крэйг (  46') Ноубл Марк  63' (Соучек Томаш (  63') Ярмоленко АндрейБоуэн ДжарродВлашич Никола  77' (Форнальс Пабло (  77') Бенрахма Саид
Запасные: Алез АджиболаОкофлекс АрмостронгЦоуфал ВладимирРэндолф Даррен
05 февраля. Стадион "Аггборо" (Киддерминстер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Киддерминстер
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окончен после доп. времени Киддерминстер 1:2 Вест Хэм 16.00 7.10 1.18
окончен после доп. времени Челси 2:1 Плимут
Идет 89 минута Саутгемптон 1:1 Ковентри
Идет 89 минута Вулверхэмптон 0:1 Норвич 1.68 3.60 5.50
Идет 86 минута Эвертон 3:1 Брентфорд 2.05 3.40 3.70
Идет 86 минута Манчестер Сити 4:1 Фулхэм 1.16 7.90 15.00
Идет 87 минута Кристал Пэлас 2:0 Хартлпул
Идет 87 минута Питерборо Юнайтед 2:0 КПР 3.70 3.55 2.00
Идет 85 минута Сток Сити 2:0 Уиган
Идет 87 минута Хаддерсфилд Таун 1:0 Барнсли 1.65 3.70 5.70
05.02  20:30 Кембридж Юнайтед ... Лутон Таун 3.45 3.45 2.04
05.02  23:00 Тоттенхэм ... Брайтон 1.92 3.50 3.80
06.02  15:00 Ливерпуль ... Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
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Сегодня, 05 Февраля
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