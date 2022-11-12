Гвардиола - о матче с «Ливерпулем»: «Клопп сыграет защитника, а я - опорника»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги, которая состоится сразу после ЧМ-2022.

«Похоже, что мне и Юргену Клоппу придется выйти на поле. Он сыграет левого защитника, а я буду действовать на месте опорника. Не могу предположить, кто будет доступен к матчу после мундиаля. Кто-то сможет помочь нам, если их сборная не зайдет далеко. Остальные же вряд ли будут готовы», - цитирует испанского тренера Manchester Evening News.

Чемпионат мира в Катаре состоится в период с 20 ноября по 18 декабря текущего года.