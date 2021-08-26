Артета: «Эта победа придаст нам уверенности»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу «канониров» в игре с «Вест Бромвичем» (6:0), благодаря которой лондонцы вышли в следующий раунд Кубка лиги.

«Сегодняшняя победа придаст нам уверенности. Были игроки, которые впервые в этом сезоне вышли на поле. Рад за Обамеянга, который вернулся к нам после коронавируса, и сегодня забил три гола. Заметно, что он счастлив играть перед болельщиками, и я надеюсь, что теперь он покажет себя наилучшим образом», - цитирует испанца Evening Standard.

Вчера состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка лиги, в ходе которой «Арсеналу» достался «Уимблдон».