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Кубок лиги

Артета: «Эта победа придаст нам уверенности»

26 Августа 2021 • 09:19 Комментировать
Арсенал
...
Уимблдон
21.09 21:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу «канониров» в игре с «Вест Бромвичем» (6:0), благодаря которой лондонцы вышли в следующий раунд Кубка лиги.

«Сегодняшняя победа придаст нам уверенности. Были игроки, которые впервые в этом сезоне вышли на поле. Рад за Обамеянга, который вернулся к нам после коронавируса, и сегодня забил три гола. Заметно, что он счастлив играть перед болельщиками, и я надеюсь, что теперь он покажет себя наилучшим образом», - цитирует испанца Evening Standard.

Вчера состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка лиги, в ходе которой «Арсеналу» достался «Уимблдон».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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