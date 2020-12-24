Моуринью: «Для меня «Брентфорд» - команда уровня АПЛ, а не Чемпионшипа»

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24 Декабря 2020, 09:58,
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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с журналистами после выхода в полуфинал Кубка английской лиги. В 1/4 финала «шпоры» одержали победу над «Сток Сити» со счетом 3:1.
«Нам нужно выиграть два поединка, чтобы получить этот трофей. Но это будет два непростых матча. Остались очень сложные соперники. Лично для меня «Брентфорд» - это команда уровня Премьер-лиги, а не Чемпионшипа», - передает слова португальского специалиста издание Sky Sports.
В полуфинале Кубка лиги «Тоттенхэм» встретится с «Брентфордом». Поединок состоится в первую неделю января 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Брентфорд