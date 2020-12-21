Англия. Кубок лиги 2020-2021
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Финал Кубка лиги Англии перенесён на два месяца

21 Декабря 2020, 20:10,


Английская футбольная лига приняла решение провести финал Кубка лиги Англии на два месяца позже изначально запланированного срока. Таким образом, решающий матч турнира вместо последнего дня зимы состоится 25 апреля.

Причиной такого решения лиги является желание провести финальный матч с максимально возможным количеством болельщиков. Предполагается, что в конце апреля будут действовать более мягкие правительственные ограничения на посещение болельщиков.

Напомним, что в последние дни в Англии ужесточают карантин из-за мутации коронавируса, которая является более заразной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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