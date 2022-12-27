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Англия. Чемпионшип

«Норвич» отправил в отставку Дина Смита слухи

27 Декабря 2022 • 17:19 Комментировать
Лутон Таун
2:1
Норвич
окончен

Руководство «Норвича» решило сделать перестановки в тренерском штабе на фоне последних неудач.

По информации The Athletic, боссы «канареек» решили попрощаться с главным тренером команды Дином Смитом, который возглавил коллектив в прошлом году.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа «Норвич» находится на пятой строчке, набрав 35 очков после 24 туров. Отставание от зоны прямого попадания в Английскую премьер-лигу составляет 12 баллов. Отметим, что «канарейки» уступили в трёх из четырёх последних матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Дин Смит
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