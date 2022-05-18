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Англия. Чемпионшип

Защитник Блэкпула извинился за гомофобные высказывания, поддержав своего партнёра по команде

18 Мая 2022 • 13:55 Комментировать

Защитник «Блэкпула» Марвин Экпитета принёс извинения за гомофобные посты, которые он оставлял в 2012 и 2013 годах в своих социальных сетях.

Напомним, ранее партнёр Экпитета по команде Джейк Дэниэлс признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я горжусь Джейком и всеми, кто работает в «Блэкпуле», потому что это позитивный момент для футбола в целом. Мне стыдно за комментарии, которые я оставлял почти 10 лет назад, когда мне было 17. Они никоим образом не отражают ценностей, которых я придерживаюсь сейчас», —заявил Экпитета в своих социальных сетях.

Напомним, 16 мая Дэниэлс совершил каминг-аут, став первым действующим профессиональным футболистом в Англии, признавшимся в своей ориентации.

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкпул Джейк Дэниэлс Марвин Экпитета
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