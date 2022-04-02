Руни может покинуть «Дерби Каунти из-за финансовых проблем

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может покинуть команду в связи с финансовыми сложностями.

«Сначала нужно закончить сезон. Далее будет понятно, куда и как двигаться далее. Сегодня единственный шанс — найти нового владельца для «Дерби». Я очень люблю этот клуб и болельщиков, не хочется заканчивать эту историю таким образом.

Не знаю, будет ли клуб в следующем сезоне. Под вопросом и мое будущее. Я попросил гарантий. Менеджеры стараются выполнять свою работу очень хорошо, однако нам всем необходимы соответственные условия и гарантии. Нам срочно необходимо найти грамотного инвестора и хорошего покупателя. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше» — сказал Руни изданию Daily Mail.