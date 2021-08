Даунинг объявил о завершении карьеры

Стюарт Даунинг принял решение покончить с выступлениями на профессиональном уровне в возрасте 37 лет.

После 20 проведённых лет в футболе английский ветеран принял решение повесить бутсы на гвоздь. У Даунинга за спиной 725 сыгранных матчей на клубном уровне и ещё 35 поединков в составе сборной Англии.

Последним клубом в карьере крайнего полузащитника стал «Блэкберн Роверс». Клуб поздравил футболиста с выходом на пенсию в своём «Твиттере».

Congratulations on a fantastic career, Stewy. All the very best in retirement! #Rovers pic.twitter.com/pUGRCtZZFC