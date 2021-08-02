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Англия. Чемпионшип

Даунинг объявил о завершении карьеры

02 Августа 2021 • 16:28 Комментировать
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Стюарт Даунинг принял решение покончить с выступлениями на профессиональном уровне в возрасте 37 лет.

После 20 проведённых лет в футболе английский ветеран принял решение повесить бутсы на гвоздь. У Даунинга за спиной 725 сыгранных матчей на клубном уровне и ещё 35 поединков в составе сборной Англии.

Последним клубом в карьере крайнего полузащитника стал «Блэкберн Роверс». Клуб поздравил футболиста с выходом на пенсию в своём «Твиттере».

 

 

За спиной у Стюарта Даунинга есть опыт выступлений за «Мидлсбро», «Ливерпуль». «Астон Виллу», «Сандерленд» и «Вест Хэм».

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Блэкберн Стюарт Даунинг
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