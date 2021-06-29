Скотт Паркер возглавил «Борнмут»

Руководство «Борнмута», выступающего в Чемпионшипе, определилось с новым главным тренером. Этот пост занял 40-летний специалист Скотт Паркер. Стороны подписали трудовой договор, рассчитанный до лета 2024 года. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что в минувшем сезоне «Борнмут» боролся за путевку в Премьер-лигу, однако не достиг своей цели. Команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице, а в турнире за выход в элитный дивизион проиграла «Брентфорду». В конце минувшего сезона пост наставника «Борнмута» занимал Джонатан Вудгейт.