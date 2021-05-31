Мюррей завершил карьеру в 37 лет

Бывший нападающий «Кристал Пэлас», «Брайтона», «Борнмута» и «Уотфорда» Гленн Мюррей сегодня официально завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Об этом решении нападающий написал в социальных сетях. Последним местом работы форварда был «Ноттингем Форест», в составе которого он забил 2 гола в 16 играх Чемпионшипа. В стане «лесников» возрастной форвард оказался в январе. В высшем дивизионе Англии Гленн выступал в составе «Кристал Пэлас», «Борнмута» и «Брайтона», забив в общей сложности 36 голов.

В 2013 году он вошёл в символическую сборную сезона в Чемпионшипе, а в 2011 - помог «Брайтону» выиграть Лигу 1.