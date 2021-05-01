Англия. Чемпионшип 2020-2021
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​«Норвич» выиграл Чемпионшип

01 Мая 2021, 20:05,

В субботу вечером «Норвич» на своём поле добился крупной волевой победы над «Редингом» с результатом 4:1. Команда Даниэля Фарке гарантировала себе первое место и получит приз победителю Чемпионшипа.

Вторую прямую путёвку в Премьер-лигу получил «Уотфорд», который уже никуда не денется со второго места.

Оставшийся третий билет в элитный английский дивизион в плей-офф разыграют «Брентфорд», «Суонси», «Борнмут» и «Барнсли». По итогам заключительного тура регулярного сезона на следующих выходных будут сформированы полуфинальные пары плей-офф.

Протокол игры  
Норвич 4:1 Рединг
    12' Лорент Джош (0:1)
(1:1) Дауэлл Киран 30'    
(2:1) Дауэлл Киран 64'    
(3:1) Кинтилья Хави 78'    
(4:1) Пукки Теэму 85'    
Крул Тим Ааронс Макс   17'   89' (Мумба Бали (   89') Омобамиделе Эндрю Хэнли Грант Кинтилья Хави   87' (Хагилл Джордан (   87') Скипп Оливер   42' Маклин Кенни Буэндия Эмилиано   82' (Тетти Александер (   82') Дауэлл Киран   83' (Вранчич Марио (   83') Кантуэлл Тодд   86' (Эрнандес Онел (   86') Пукки Теэму
Запасные: Нюланд Эрьян Лунги Якоб Плахета Пшемыслав Штайперманн Марко
Рафаэл Кабрал Йадом Энди Холмс Томас Гибсон Льюис Ричардс Омар   25' Тетек Деян   68' (Семеду Алфа (   68'   77') Лорент Джош Олисе Майкл   68' (Эштевеш Томаш (   68') Свифт Джон   62' (Мейте Яку (   62') Эджария Ови Лукаш Жоау   83' (Mamadi Camara (   83')
Запасные: Пушкаш Георге Бэлдок Сэм Саутвуд Люк Алуко Соне Jeriel Dorsett
01 мая. Стадион "Кэрроу Роуд".

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Норвич
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