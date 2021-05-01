​«Норвич» выиграл Чемпионшип

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01 Мая 2021, 20:05,
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В субботу вечером «Норвич» на своём поле добился крупной волевой победы над «Редингом» с результатом 4:1. Команда Даниэля Фарке гарантировала себе первое место и получит приз победителю Чемпионшипа.
Вторую прямую путёвку в Премьер-лигу получил «Уотфорд», который уже никуда не денется со второго места.
Оставшийся третий билет в элитный английский дивизион в плей-офф разыграют «Брентфорд», «Суонси», «Борнмут» и «Барнсли». По итогам заключительного тура регулярного сезона на следующих выходных будут сформированы полуфинальные пары плей-офф.
Протокол игры
|12' Лорент Джош (0:1)
|(1:1) Дауэлл Киран 30'
|(2:1) Дауэлл Киран 64'
|(3:1) Кинтилья Хави 78'
|(4:1) Пукки Теэму 85'
Крул Тим • Ааронс Макс 17' 89' ( Мумба Бали ( 89') • Омобамиделе Эндрю • Хэнли Грант • Кинтилья Хави 87' ( Хагилл Джордан ( 87') • Скипп Оливер • 42'Маклин Кенни • Буэндия Эмилиано 82' ( Тетти Александер ( 82') • Дауэлл Киран 83' ( Вранчич Марио ( 83') • Кантуэлл Тодд 86' ( Эрнандес Онел ( 86') • Пукки Теэму
Запасные: Нюланд Эрьян • Лунги Якоб • Плахета Пшемыслав • Штайперманн Марко
Рафаэл Кабрал • Йадом Энди • Холмс Томас • Гибсон Льюис • Ричардс Омар • 25'Тетек Деян 68' ( Семеду Алфа ( 68' ) • 77'Лорент Джош • Олисе Майкл 68' ( Эштевеш Томаш ( 68') • Свифт Джон 62' ( Мейте Яку ( 62') • Эджария Ови • Лукаш Жоау 83' ( Mamadi Camara ( 83')
Запасные: Пушкаш Георге • Бэлдок Сэм • Саутвуд Люк • Алуко Соне • Jeriel Dorsett
01 мая. Стадион "Кэрроу Роуд".
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Норвич