​«Норвич» выиграл Чемпионшип

В субботу вечером «Норвич» на своём поле добился крупной волевой победы над «Редингом» с результатом 4:1. Команда Даниэля Фарке гарантировала себе первое место и получит приз победителю Чемпионшипа.

Вторую прямую путёвку в Премьер-лигу получил «Уотфорд», который уже никуда не денется со второго места.

Оставшийся третий билет в элитный английский дивизион в плей-офф разыграют «Брентфорд», «Суонси», «Борнмут» и «Барнсли». По итогам заключительного тура регулярного сезона на следующих выходных будут сформированы полуфинальные пары плей-офф.